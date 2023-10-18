Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 17 октября относительно защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики в условиях ведения военных действий.

Об этом говорится в указе № 695 от 17 октября.

В документе отмечается, что соответствующее решение СНБО принято в связи с возможным дальнейшим применением агрессором тактики массированных воздушных ударов по этим объектам, по результатам выявления определенных проблемных вопросов и недостатков в защите и обороне объектов критической инфраструктуры и с целью преодоления кризисной ситуации в топливно-энергетическом секторе, особенно во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2023−2024 годов.

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В частности, Кабинету Министров поручено обеспечить в десятидневный срок (до 27 октября) выполнение работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите (относительно противодроновой защиты, систем оповещения, укрытий для персонала, размещения запасных/дублирующих пунктов управления в защищенных местах) объектов критической инфраструктуры, увеличения количества и усиления обороноспособности огневых групп из состава Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

Также Кабмин должен в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по созданию операторами критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора на соответствующих объектах условий по:

защите персонала объектов критической инфраструктуры, организации и проведения эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

созданию резервов оборудования, запасных частей и т. д. для своевременного восстановления поврежденных объектов и защитных сооружений, контроля соблюдения графиков ремонта необходимого оборудования;

обеспечению объектов критической инфраструктуры источниками электропитания (электрогенераторами) и необходимым объемом топлива для их устойчивого и бесперебойного функционирования.

Кабмину также поручено утвердить в трехмесячный срок (до 17 января) План мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, разрушенных или поврежденных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Правительство должно определить источники финансирования соответствующего Плана и механизмы контроля за распределением и целевым использованием средств при необходимости разработать законопроект о внесении соответствующих изменений в закон о государственном бюджете на 2023 год.

Центральным органам исполнительной власти, областным военным администрациям с участием операторов критической инфраструктуры поручено принять в месячный срок (до 17 ноября) меры по недопущению распространения информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника об объектах критической инфраструктуры, в том числе о критической технологической информации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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