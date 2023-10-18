Министры энергетики ЕС согласились сообща реформировать рынок электроэнергии — Finance.ua

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Министры энергетики ЕС согласились сообща реформировать рынок электроэнергии

Энергетика
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Министры энергетики ЕС согласились сообща реформировать рынок электроэнергии
Министры энергетики ЕС согласились сообща реформировать рынок электроэнергии
Министры энергетики ЕС договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.
Об этом пишет Spiegel.
Главной целью этой реформы является снижение зависимости цены на электроэнергию от цены на природный газ, возросшей на фоне российской агрессии против Украины.
Министр экономики Германии Роберт Хабек одобрил это соглашение, отметив, что «Европа продемонстрировала свою способность действовать сегодня».

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Реформа призвана улучшить доступ потребителей и промышленности к низким ценам на электроэнергию по всей Европе.
Министерство экономики Германии сообщило, что новая структура рынка электроэнергии позволит потребителям воспользоваться преимуществами, в частности низкой себестоимости производства из энергетических источников, не требующих добычи топлива. Целью также является и обеспечение стабильности цен даже во время кризиса за счет лучшей балансировки рынка электроэнергии.
По материалам:
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