Украина точно выдержит: в правительстве рассказали, как объекты энергетики защитили от обстрелов — Finance.ua
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Украина точно выдержит: в правительстве рассказали, как объекты энергетики защитили от обстрелов

Энергетика
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Украина точно выдержит: в правительстве рассказали, как объекты энергетики защитили от обстрелов
Украина точно выдержит: в правительстве рассказали, как объекты энергетики защитили от обстрелов
Объекты украинской энергетической инфраструктуры во время отопительного сезона точно выдержат массированные обстрелы со стороны российских оккупантов благодаря комбинации активной и пассивной защиты.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Безопасность энергообъектов. Комбинация активной и пассивной защиты снизит риски в случае массированных российских атак. Будет непросто, но точно Украина выдержит», — сказал он.
Также он отметил, что Украина продолжает активно готовиться к зимнему периоду.
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«Завершаем плановые ремонты, чтобы задействовать максимальные мощности в течение этой зимы. Уже добавили в энергосистему 1,5 ГБ и увеличиваем эту цифру до 1,7 ГБ, как и планировалось. Есть почти 15,8 миллиардов метров кубических газа, планируем накопить до 16,5 миллиардов. По данным НАК „Нафтогаз“, есть все шансы пройти зиму за счет газа собственной украинской добычи», — сказал премьер.
Также он отметил, что по всей стране уже развернули более 13 тысяч пунктов несокрушимости, больше всего — в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Однако около 2,5 тысяч пунктов требуют доукомплектования — этот вопрос должны решить местные власти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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