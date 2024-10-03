Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2025 год — Finance.ua

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2025 год Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Зеленский утвердил решение СНБО об оборонном бюджете на 2025 год

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по оборонному бюджету на 2025 год. В частности, правительству поручено предусмотреть на следующий год финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 26,3% ВВП.

Соответствующий указ от 2 октября 2024 года № 683 опубликован на сайте Офиса президента.

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Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны в госбюджете на 2025 год должно составлять не менее 2,22 трлн грн, говорится в документе.

Решением СНБО определена задача обеспечения возможности увеличения в 2025-м объема расходов на национальную безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и бюджетного законодательства. В случае необходимости, правительство должно принимать решение о выделении дополнительного финансового ресурса из резервного фонда госбюджета и других источников, объяснили в СНБО.

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В 2025 году следует принять меры для обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.

Определены приоритетные направления, которые потребуют надлежащего финансирования для достижения достаточного уровня оборонных способностей государства для сдерживания вооруженной агрессии рф.

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Органам сектора безопасности и обороны Украины поручено принять меры по усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечению целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств.

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