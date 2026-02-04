Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны.
Соответствующий указ № 96/2026 от 2 февраля обнародован на сайте Офиса президента.
Новая структура плана обороны
Согласно тексту документа, президент постановил утвердить структуру плана обороны Украины, которая прилагается к указу с грифом «для служебного пользования».
Указом также признан утратившим силу указ президента Украины от 3 марта 2020 года № 61/2020 «О структуре плана обороны Украины».
«Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной этим указом, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе.
Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина в 2026 году планирует направить $120 млрд на реализацию военной стратегии, половину из которых — $60 млрд — рассчитывает обеспечить на средства собственного бюджета и займов Европейского Союза. Еще $60 млрд Киев ожидает получить от международных партнеров в виде помощи в сфере безопасности.
Ключевые оборонные приоритеты Украины в 2026 году:
- системы ПВО и ПРО, ракеты к ним;
- БПЛА украинского производства;
- артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности.
