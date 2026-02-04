0 800 307 555
Какие категории отсрочек продлеваются автоматически

1
В механизм автопродолжения добавили еще 7 категорий отсрочок от мобилизации
Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.
До 2 февраля включительно прошло очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦПАУ. На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек.

Почему это важно

До недавнего времени, чтобы продлить отсрочку, людям приходилось собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди, ждать рассмотрения более недели — и проходить этот процесс снова каждые 90 дней. Это создавало излишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений, которые должны быть сосредоточены на мобилизации.
Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отражается в Резерв+. В остальных случаях заявления подаются через ЦПАУ. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек устранены полностью, а это:
  • меньше бюрократии для граждан;
  • меньше очередей и бумажной работы;
  • больше времени у ТЦК на ключевые задачи мобилизации.

Новые категории отсрочек, подлежащих автопродлению:

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, признанного недееспособным;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью III группы;
  • люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • жены и мужья военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Как это работает

Пользователи резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка уже продлена.
Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно данных или они устаревшие. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦПАУ. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ОтсрочкаВоеннообязанныйМобилизация
