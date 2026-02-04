Дарим билеты на FinYear 2026
Уже совсем скоро, 20 февраля, стартует главная ежегодная конференция по инновациям в банковской сфере FinYear 2026 !
Это событие, которое нельзя пропустить, и мы решили разыграть билеты среди наших читателей.
Как принять участие
Условия, как всегда простые:
- быть подписчиком телеграм-канала finance.ua;
- поставить лайк заметке с анонсом розыгрыша;
- в комментариях написать «Хочу на FinYear 2026!»
Вот и все — вы участник розыгрыша!
13 февраля в 16:00 определим трех счастливчиков, которым подарим по одному билету на конференцию.
Желаем удачи всем участникам!
Поделиться новостью
Также по теме
Дарим билеты на FinYear 2026
Украинцам понадобятся разрешения на работу в Польше — что изменится
Золото стабилизировалось: покупатели возвращаются на рынок
Какая модель стала автомобилем 2026 года: кто получил другие награды
Гибкий график работы: как вырос запрос среди кандидатов, и идут ли работодатели «навстречу»
Украина получила около 100 миллионов кубометров американского LNG