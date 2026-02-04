Дарим билеты на FinYear 2026 Сегодня 14:22

Выигрывайте билеты на FinYear 2026

Уже совсем скоро, 20 февраля, стартует главная ежегодная конференция по инновациям в банковской сфере FinYear 2026 !

Это событие, которое нельзя пропустить, и мы решили разыграть билеты среди наших читателей.

Как принять участие

Условия, как всегда простые:

быть подписчиком телеграм-канала finance.ua;

поставить лайк заметке с анонсом розыгрыша;

в комментариях написать «Хочу на FinYear 2026!»

Вот и все — вы участник розыгрыша!

13 февраля в 16:00 определим трех счастливчиков, которым подарим по одному билету на конференцию.

Желаем удачи всем участникам!

