Зеленский: Украина не снимет вопрос НАТО со стола переговоров — Finance.ua
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Зеленский: Украина не снимет вопрос НАТО со стола переговоров

Казна и Политика
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Зеленский: Украина не снимет вопрос НАТО со стола переговоров
Зеленский: Украина не снимет вопрос НАТО со стола переговоров
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров.
Об этом он сказал во время выступления.
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«Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо. Но Америка не предоставит гарантии, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров, — ред.)», — сказал он.
Но, по его словам, сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является глава кремля владимир путин, потому что «его прихоти имеют силу блокировать решение НАТО».
«И это несмотря на то, что украинская армия остановила россию, не страна НАТО, не войска НАТО, а только наши люди и наша армия. Нет иностранных армий, которые борются на стороне Украины в этой войне. Но путин потерял в этой войне почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч человек были ранены», — отметил он.
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Напомним, по словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, наше государство считает вступление в НАТО единственной надежной гарантией безопасности для себя.
Он заявил, что позиция Украины относительно стремления вступить в альянс тверда, ведь курс на членство в НАТО давно закреплен в Конституции и за это выступает подавляющее большинство украинского населения.
По материалам:
РБК-Україна
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