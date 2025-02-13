ISW проанализировал, как россия готовится к войне с НАТО — Finance.ua

ISW проанализировал, как россия готовится к войне с НАТО Сегодня 21:00

ISW проанализировал, как россия готовится к войне с НАТО

В Институте изучения войны проанализировали, опираясь на данные разведки Дании, как россия готовится в среднесрочной и долгосрочной перспективе к войне с НАТО.

Об этом пишет ISW

следующих пяти лет, что совпадает с оценками ISW относительно усилий россии по реструктуризации и подготовке своих вооруженных сил и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Служба разведки Министерства обороны Дании (FE) оценила , что россия может иметь возможность начать полномасштабную войну против НАТО в течение, что совпадает с оценками ISW относительно усилий россии по реструктуризации и подготовке своих вооруженных сил и общества к будущему конфликту с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Читайте также В НАТО назвали сумму помощи по безопасности, предоставленной Украине в 2024 году

FE опубликовала рассекреченную разведывательную оценку, в которой подробно описывается растущая российская угроза для Дании и членов НАТО.

В разведывательной оценке отмечается, что россия перестраивает свои вооруженные силы, чтобы на равных воевать с НАТО при финансовой и материальной поддержке со стороны Китайской Народной Республики (КНР), Северной Кореи и Ирана.

В отчете разведки отмечается, что готовность россии рисковать войной с НАТО может возрасти, если европейские страны не будут одновременно наращивать свой военный потенциал в ответ на российские усилия по развитию потенциала.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил 12 февраля, что Европа потратит 457 миллиардов долларов на оборону в 2024 году, в то время как россия потратила 462 миллиарда долларов на свою оборону в прошлом году.

В разведывательной оценке FE отмечается, что россия еще не решила начать полномасштабную войну против НАТО, но расширяет свой военный потенциал для сохранения такой возможности.

Дословно ISW: «Оценка разведки, в частности, предупреждает, что прекращение или замораживание войны в Украине на выгодных для россии условиях высвободит значительные российские военные ресурсы для их участия в другом будущем конвенциональном конфликте — согласно давней оценке ISW».

Оценка FE определяет временные рамки роста военной угрозы со стороны россии в случае прекращения боевых действий в Украине: россия может развязать локальную войну против соседнего государства, кроме Украины, в течение шести месяцев; россия может реально угрожать странам НАТО в Балтийском регионе через два года; и россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе, при условии, что НАТО не будет перевооружаться такими же темпами, как россия через пять лет.

«По оценкам ISW, усилия россии по реструктуризации российской армии, возрождение Московского и Ленинградского военных округов и создание долгосрочных механизмов милитаризации и радикализации российского общества против западных ценностей свидетельствуют о том, что россия готовится к будущему конфликту с НАТО».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.