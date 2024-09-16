Зеленский прокомментировал задержку в поставках оружия — Finance.ua

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Зеленский прокомментировал задержку в поставках оружия

Казна и Политика
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Зеленский прокомментировал задержку в поставках оружия
Зеленский прокомментировал задержку в поставках оружия
Президент Владимир Зеленский объяснил последствия задержек с поставками вооружения. Он сообщил, что из-за нехватки вооружения Украина не может оснастить даже четыре из необходимых 14 бригад.
Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.
Отвечая на вопрос о том, почему принятие пакетов помощи от США и Европы не трансформировалось в достаточное количество боеприпасов для Украины, он указал на задержки в поставках вооружения.
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«Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. До сих пор у нас не было из этого пакета бригад, мы не оснастили даже четыре», — пояснил президент.
Зеленский акцентировал, что в течение восьми месяцев ожидания положительного решения Конгресса США о помощи Киеву на 61 млрд долларов Украина использовала все имевшиеся у нее запасы боеприпасов.
«Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, и то, что у нас есть на складах или резервных бригадах, которые нам сейчас нужны», — добавил глава государства.
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Ранее Forbes писало, что для новых бригад, формирующихся в составе Сил обороны Украины, не хватает современного вооружения, и их приходится оснащать оружием из советских запасов.
Тогда в издании отметили, что это может стать серьезной проблемой для Украины, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят на фронте старые, но лучше оснащенные бригады после того, как последние будут выведены из столкновения — в некоторых случаях после 18 месяцев непрерывных боев.
По материалам:
Корреспондент.net
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