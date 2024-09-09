МИД призвал Запад покупать оружие у украинских производителей — Finance.ua

МИД призвал Запад покупать оружие у украинских производителей
Лучший способ нарастить военную помощь Силам обороны — покупать оружие для бойцов у украинских производителей. Для Запада этот вариант будет лучшей инвестицией в безопасность.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги.
«Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас — покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше дополнительных инвестиций. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров»,
заявил Сибига.
По словам министра, каждый доллар или же валюта, которая была вложена в наше оружие, а также наших воинов — является наилучшей инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность.
Он добавил, что некоторые из партнеров уже начали закупать вооружение у наших производителей, в связи с чем он призывает их увеличить инвестиции, а других — последовать примеру.
Назначение
4 сентября бывший глава ведомства Дмитрий Кулеба подал в Раду заявление о своей отставке с должности. На следующий день, 5 сентября, его уволила Рада 240 голосами «за». В то же время парламент назначил Сибигу новым министром иностранных дел.
6 сентября глава МИД провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с чешским, румынским, польским, молдавским и турецким коллегами.
Поделиться новостью