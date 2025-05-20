Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США — торгпред Украины Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле между Украиной и США — торгпред Украины

Президент Владимир Зеленский предложил США заключить соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам Качки, с таким предложением Зеленский обратился в письме к Трампу о новых возможностях сотрудничества в ОПК и торговле.

Украина заинтересована в таком соглашении, несмотря на то, что США не является крупнейшим торговым партнером Украины.

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«Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония», — отметил Качка.

Он объяснил, что все больше производителей строят свою стратегию продаж за рубежом на самых богатых и развитых рынках, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает больше добавленной стоимости и больше прибыльности.

«И потому из этой перспективы для нас важно сделать акцент на возможности экспортировать в США и соответствующее соглашение о свободной торговле», — пояснил торгпред.

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По его мнению, контекст создания Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления (более известный как соглашение о полезных ископаемых) создает основания для возможности заключения соглашения о свободной торговле с США.

«Думаю, что для США это может стать интересным, но не будем забегать вперед, а мы только где-то на первых шагах в этом направлении», — сказал Качка.

hromadske По материалам:

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