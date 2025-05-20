Трамп не исключает наращивания поставок оружия Украине — Finance.ua

Трамп не исключает наращивания поставок оружия Украине Сегодня 11:34

Трамп заявил, что рассматривает возможность увеличения поставок оружия Украине. В то же время он подчеркнул, что до сих пор верит в мирное урегулирование войны.

Clash Report. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вариант с наращиванием военной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что все еще верит в возможность мирного урегулирования войны с россией.

«Это не моя война. Я просто пытаюсь помочь», — отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что США не отступают от участия в переговорах между россией и Украиной. Он также отметил, что у него своя «красная линия» в этих переговорах, однако не уточнил ее содержание.

«У меня в голове есть красная линия, когда я перестану давить на россию и Украину. Но я не скажу, что это красная линия», — заявил Трамп.

Американский лидер признал, что дипломатический процесс продвигается непросто. По его словам, переговоры усложняют «очень большие эго» с обеих сторон.

Помощь США для Украины

Стоит отметить, что это будет первая продажа оружия, одобренная администрацией Трампа для Украины. После возвращения Трампа в Белый дом администрация не выделяла Украине новую военную помощь.

Ранее The New York Times писало, что в команде Трампа не обсуждают дальнейшую военную помощь Украине. При этом пакеты, одобренные ранее администрацией Джо Байдена, заканчиваются.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30−50 млрд долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие на Patriot.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, после которого заявил, что российская федерация и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.

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