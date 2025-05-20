Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для прекращения огня — Finance.ua
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Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для прекращения огня

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Президент США Дональд Трамп считает, что Украина готова к прекращению огня, однако ему нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.
Источник: Трамп во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома, цитирует «Интерфакс-Украина »
Прямая речь Трампа: «Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам».
На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.
Прямая речь Трампа: «Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни «да», ни «нет».
Я думаю, Зеленский — сильный парень. И с ним нелегко иметь дело.
Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит.
Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему".
Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений после разговора президента США Дональда Трампа и правителя Путина, вспомнив в частности о «меморандуме» с Украиной, что касается и прекращения огня, добавив, что его сроков подготовки «нет и быть не может».
По материалам:
Економічна Правда
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