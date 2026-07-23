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Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

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Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову занять должность вице-премьер-министра по военным новациям.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, передают «Суспільне «и «Укринформ «.

Федоров остается в команде

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей работе Михаила Федорова, президент отметил, что видит его в своей команде.
По словам президента, он предложил Федорову несколько вариантов дальнейшей работы. Последним предложением стала должность вице-премьер-министра по военным новациям.

Должность предусматривает координацию военных инноваций

«И это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Минобороны, с руководством, с главком нашей армии, с президентом. Все это можно делать и должны делать каждый день», — сказал президент.
На пресс-конференции Зеленский также заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов продолжат работать рядом с новым руководством армии.
«Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали», — сказал президент.
Ранее Finance.ua рассказывал, что 21 июля Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Сил обороны. Его должность занял Михаил Драпатый.
Кроме того, Зеленский тогда же сообщил, что предложил Михаилу Федорову новую «должность во власти», связанную с развитием технологической составляющей государства.
12 июля Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и кадровые изменения среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии Украины. Премьер-министру Юлии Свириденко он предложил возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров.
В отставку подал и Михаил Федоров.
Зеленский объяснял, что увольнение Федорова было связано с отсутствием эффективного взаимодействия между Минобороны и руководством ВСУ. По его словам, стороны не смогли наладить работу без участия главы государства, хотя должны были сотрудничать ежедневно.
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
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