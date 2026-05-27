Зеленский: после завершения войны в Украине будет значительный экономический рост Сегодня 10:03

После войны в Украине будет значительный экономический рост, а бизнес получит новые возможности для развития.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской молодежью за рубежом на мероприятии «Дома лучше», передает «Интерфакс-Украина».

Экономический рост после войны

По словам президента, украинцы, которые остаются в стране во время войны, будут иметь больше возможностей для развития собственного дела после ее завершения.

«Война закончится, и у того, кто был здесь, будет больше шансов начать собственное дело и добиться успеха. Всегда инвестируют в сложные моменты — в знания, в собственное дело или в компанию, частью которой ты являешься. После войны в Украине будет большой подъем», — сказал Зеленский.

По его словам, восстановление страны, возврат инвестиций и вступление в Европейский Союз создадут новые рыночные возможности.

Зеленский также подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.

«Украина будет юридически частью Европейского Союза. Будут рынки открыты. Это сто процентов», — заявил он.

Также президент призвал украинцев за границей возвращаться.

«Возвращайтесь. Если не можете — звоните, поддерживайте родных», — сказал он.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Национальный банк писал , что за время войны разрыв между регионами в экономическом развитии заметно вырос. Чем ближе область к боевым действиям или границе с рф, тем большие потери она несет и тем медленнее происходит восстановление. В Нацбанке предупреждают, что наиболее пострадавшие регионы могут войти в фазу восстановления с ослабленной экономической базой. Это увеличивает риск формирования так называемых депрессивных территорий.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявляла , что общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов.

