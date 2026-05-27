Зеленский: после завершения войны в Украине будет значительный экономический рост

Зеленский провел встречу с украинской молодежью за границей
После войны в Украине будет значительный экономический рост, а бизнес получит новые возможности для развития.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской молодежью за рубежом на мероприятии «Дома лучше», передает «Интерфакс-Украина».

Экономический рост после войны

По словам президента, украинцы, которые остаются в стране во время войны, будут иметь больше возможностей для развития собственного дела после ее завершения.
«Война закончится, и у того, кто был здесь, будет больше шансов начать собственное дело и добиться успеха. Всегда инвестируют в сложные моменты — в знания, в собственное дело или в компанию, частью которой ты являешься. После войны в Украине будет большой подъем», — сказал Зеленский.
По его словам, восстановление страны, возврат инвестиций и вступление в Европейский Союз создадут новые рыночные возможности.
Зеленский также подтвердил перспективу членства Украины в ЕС.
«Украина будет юридически частью Европейского Союза. Будут рынки открыты. Это сто процентов», — заявил он.
Также президент призвал украинцев за границей возвращаться.
«Возвращайтесь. Если не можете — звоните, поддерживайте родных», — сказал он.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Национальный банк писал, что за время войны разрыв между регионами в экономическом развитии заметно вырос. Чем ближе область к боевым действиям или границе с рф, тем большие потери она несет и тем медленнее происходит восстановление. В Нацбанке предупреждают, что наиболее пострадавшие регионы могут войти в фазу восстановления с ослабленной экономической базой. Это увеличивает риск формирования так называемых депрессивных территорий.
Также заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявляла, что общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
