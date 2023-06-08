Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС — Finance.ua

Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС, Фото:Alexey Konovalov

Президент Владимир Зеленский во время координационного совещания в Херсонской области поручил компенсировать местным жителям ущерб, причиненный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что подсчет ущерба должен быть справедливым.

Кроме того, глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

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Также на совещании министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко доложил, что дана оценка потерь в результате акта террора, просчитаны вероятные риски, определены задачи по обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоление возможных санитарно-эпидемических угроз, также касаемо эвакуационных мер.

Напомним, на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Діло По материалам:

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