Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС — Finance.ua

Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
Президент Владимир Зеленский во время координационного совещания в Херсонской области поручил компенсировать местным жителям ущерб, причиненный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подчеркнул, что подсчет ущерба должен быть справедливым.
Кроме того, глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины.
Также на совещании министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко доложил, что дана оценка потерь в результате акта террора, просчитаны вероятные риски, определены задачи по обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоление возможных санитарно-эпидемических угроз, также касаемо эвакуационных мер.
Напомним, на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.
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