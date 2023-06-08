Об арбузах можно забыть — что ждет фермеров Херсонской области в ближайшее время — Finance.ua

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Об арбузах можно забыть — что ждет фермеров Херсонской области в ближайшее время

Аграрный рынок
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Об арбузах можно забыть — что ждет фермеров Херсонской области в ближайшее время
Об арбузах можно забыть — что ждет фермеров Херсонской области в ближайшее время
Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами несет две угрозы для аграриев Херсонской области.
Об этом в интервью NV Бизнес рассказал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.
«От этого (подрыва. — Ред.) больше страдает оккупированный левый берег Херсонской области, где расположено основное производство аграрной продукции. На самом деле, здесь целых две трагедии — сначала подтопление, а потом падение уровня воды», — сказал он.
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По его словам, будут подтоплены фермы по выращиванию овощей, фруктовых садов, ягодных полей и зерновых и масличных культур. При этом общая площадь сельхозугодий в Херсонской области составляет около 1,3 млн га, из которых подавляющее большинство расположено на левом берегу Днепра, хотя, возможно, не все они были засеяны в условиях оккупации. Статистика посева на оккупированных территориях отсутствует.
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«Когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом, ведь уровень воды значительно упадет. Херсонская область — одна из тех, где хорошо развиты ирригационные системы, поэтому аграрии, очевидно, будут недополучать воду. Ее будет недостаточно в Днепре, и это большая проблема. Это повлияет на выращивание овощей», — объяснил Иващенко.
Он добавил, что знаменитые херсонские арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их поставкой будет и даже усилится.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
НВ
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