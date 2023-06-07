В "Укргидроэнерго" нашли способ, как снизить масштабы катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС
Украина будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы попытаться снизить масштабы катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает «Укргидроэнерго».
«Будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы», — отметил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, по состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел.
В то же время стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие четыре дня. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.
«Мы еще не знаем весь характер разрушений. Разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который надо отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции», — добавил Сирота.
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