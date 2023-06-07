Эвакуированные из Херсонской области получат денежную помощь – сколько выплатят — Finance.ua
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Эвакуированные из Херсонской области получат денежную помощь – сколько выплатят

Казна и Политика
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Эвакуированные из Херсонской области получат денежную помощь – сколько выплатят
Эвакуированные из Херсонской области получат денежную помощь – сколько выплатят
Всем эвакуированным из Херсонской области в связи с подрывом Каховской ГЭС будет выплачена денежная помощь в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.
Об этом шла речь во время внеочередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации населения в условиях военного положения, на котором обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Для решения вопросов оказания гуманитарной помощи и доставки питьевой воды на пострадавшие территории удалось объединить международных доноров и гуманитарных операторов. Их представители заверили, что обеспечат необходимый объем питьевой воды и бурение скважин.
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«Благодаря опыту работы Коордштаба нам удалось быстро решить срочные вопросы. Это демонстрирует, что слаженная координация действий власти и международных организаций помогает спасать жизни людей. Наше единство демонстрирует врагу, что он не достиг своей цели, что бы он ни делал — его ждет поражение. А нас — победа», — подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что ситуация с эвакуацией контролируется. Всего эвакуировано более 1300 человек, среди них есть люди, нуждающиеся в особом уходе. Винницкая и Хмельницкая области примут и разместят маломобильных лиц.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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