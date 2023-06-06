Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против рф из-за подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против рф из-за подрыва Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против рф из-за подрыва Каховской ГЭС
Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против рф из-за подрыва Каховской ГЭС
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество решительно осудить подрыв россией Каховской ГЭС в Херсонской области.
Об этом говорится в опубликованном заявлении украинского МИД.
«Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида россии против украинцев. Это ответ кремля странам, призывающим к мирным переговорам с рф», — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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В МИД призвали международное сообщество присоединиться к воплощению «формулы мира» президента Владимира Зеленского, в частности, пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности.
Также в министерстве обратились к странам «Группы семи» и ЕС с призывом рассмотреть введение новых санкций против рф, в частности наложить их на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.
Украина также намерена созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН и вынести вопросы российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать механизм гражданской защиты ЕС.

Справка Finance.ua:

  • утром 6 июня Оперативное командование «Юг» сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Європейська правда
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