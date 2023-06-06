Подрыв Каховской ГЭС: есть ли угроза дефицита воды для Запорожской области — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: есть ли угроза дефицита воды для Запорожской области Сегодня 14:50 — Казна и Политика

В Запорожской ОВА заявили, что проблем с обеспечением водой жителей региона в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС не должно быть, поскольку водозабор осуществляется из Днепровской ГЭС.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Департамента гражданской защиты населения Запорожской областной военной администрации Андрей Булавинов, сообщает «Первый Запорожский».

По его словам, угрозы для Запорожской области в результате чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС пока нет — ситуация сложная, но контролируемая.

«В Запорожской областной военной администрации разработан план на случай чрезвычайных ситуаций при затоплении, план на случай эвакуации населения и чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Вопросы будут решаться при необходимости. В настоящее время ситуация нестандартная, но контролируемая», — сообщил Булавинов.

Он также рассказал, что водозабор для потребления жителями Запорожья осуществляется в верхнем бьефе Днепровской ГЭС и уровень воды достаточный. По его словам, запас в верхнем бьефе по всем каскадам ГЭС большой и для жителей Запорожья угрозы отсутствия водоснабжения нет.

В Департаменте гражданской защиты Запорожской ОВА заверили, что в настоящее время уровень воды в прудах-охладителях Запорожской АЭС достаточен и об угрозе ядерной опасности пока говорить не стоит.

Напомним, сегодня, 6 июня, в Херсонской области российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС. Есть угроза затопления в 80 населенных пунктов. Людей эвакуируют из районов, где есть опасность затопления. В «Укргидроэнерго» заявили, что Каховская ГЭС после подрыва не подлежит восстановлению. Оборудование машинного зала полностью уничтожено.

В «Энергоатоме» отметили, что подрыв ГЭС может иметь отрицательные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

УНІАН По материалам:

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