В Минагрополитики сделали прогноз из-за уничтожения Каховской ГЭС — Finance.ua

В Минагрополитики сделали прогноз из-за уничтожения Каховской ГЭС Сегодня 21:00

В Минагрополитики сделали прогноз из-за уничтожения Каховской ГЭС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обнародовало предварительную оценку последствий уничтожения оккупантами Каховской ГЭС.

Как сообщает министерство, по предварительным оценкам, из-за теракта на ГЭС в Херсонской области затопит ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье и в несколько раз больше — на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией. «Детальная информация будет известна в ближайшие дни после анализа информации и снимков о размере затопления», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за российского теракта будет остановлено водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

По данным министерства, в 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, с которых собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур на около 1,5 млрд долларов. В этом году на правом берегу Днепра работает только 13 оросительных систем.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни", — считают в Минагрополитики.

В то же время без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.

В министерстве также отмечают, что негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. В частности, уже фиксируется гибель рыб как молодых, так и взрослых особей. Кроме того, только что закончился период нереста, и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.

Также предполагают гибель вынесенной с потоком воды фауны водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, ведь при снижении воды они окажутся на суше.

«Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь, и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть», — пояснили в министерстве.

Следовательно, из-за уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Отмечается, что негативные последствия опустошения водных биоресурсов можно будет наблюдать несколько лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку возобновление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

В министерстве уточнили, что все данные приведены только по предварительным оценкам, а окончательные выводы можно будет сделать только когда уровень воды стабилизируется.

УНІАН По материалам:

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