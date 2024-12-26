Зеленский подписал законы для сближения Украины с ОЭСР — Finance.ua
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Зеленский подписал законы для сближения Украины с ОЭСР

Казна и Политика
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Зеленский подписал законы для сближения Украины с ОЭСР
Зеленский подписал законы для сближения Украины с ОЭСР
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 10 319 и № 11 443, которые важны для членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Законопроект № 10 319 касается налоговых мер по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
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Цель закона — способствовать дальнейшему введению международных стандартов в борьбе со взяточничеством и подкупом должностных лиц, в частности:
  • органы контроля предприятий будут предоставлять НАБУ информацию о случаях подкупа должностных лиц;
  • устанавливает налоговые последствия за подкуп должностных лиц;
  • запрещает отнесение в состав расходов подкуп должностных лиц.
Законопроект № 11 443 о приведении в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
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Целью принятия этого закона является обеспечение выполнения Украиной взятых на себя обязательств по имплементации рекомендации Совета ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных чиновников в международных деловых операциях и внедрению такого механизма привлечения к ответственности юридических лиц, который будет соответствовать Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях
Оба закона важны для дальнейшего движения Украины к членству в ОЭСР.
По материалам:
Фінансовий Клуб України
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