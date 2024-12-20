Украина подписала соглашения на получение $2 миллиардов от Всемирного банка — Finance.ua

Украина подписала соглашения на получение $2 миллиардов от Всемирного банка Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Украина подписала соглашения на получение $2 миллиардов от Всемирного банка

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые Соглашения в рамках программы Банка Займа на поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL). Общий объем подписанных соглашений — $2 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, заключено грантовое Соглашение в размере $1 млрд от Соединенных Штатов Америки. Это первый транш из фонда Всемирного банка. Финансирование осуществляется за счет вклада США в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд. Напомним, что взнос США ожидается в размере 20 млрд долларов США.

Также подписано соглашение о займе на сумму $1,05 млрд, под гарантии на $567 млн ​​и $483 млн Правительства Японии и Великобритании соответственно.

«Соединенные Штаты, Япония и Великобритания — важные стратегические партнеры Украины, при поддержке которых с начала полномасштабного вторжения начат и успешно реализован ряд эффективных инициатив. Благодаря проекту DPL мы можем не только привлечь необходимые ресурсы на поддержку госбюджета, но и стимулировать восстановление и развитие экономики. Украина выполнила все необходимые меры по внедрению реформ на ее пути к устойчивому экономическому росту и евроинтеграции», — отметил Марченко.

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В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.

Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже в ближайшие дни.

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