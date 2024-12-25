Зеленский подписал закон о налоговых изменениях для ФЛП с 1 января — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о налоговых изменениях для ФЛП с 1 января

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о налоговых изменениях для ФЛП с 1 января
Зеленский подписал закон о налоговых изменениях для ФЛП с 1 января
Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц — предпринимателей. Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 9319.

Что предусматривает закон

Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.
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Закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.
Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они должны были заплатить за четвертый квартал 2024 года.
Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год.
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Закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей ІІІ группы и юридических лиц ІІІ группы.
Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).
С 1 января 2025 г. вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВЗ (военному сбору) для всех налоговых агентов.
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Напомним, по информации Опендатабот, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП.
В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса.
В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов
По материалам:
РБК-Україна
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