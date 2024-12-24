Банки могут искусственно занизить доходы из-за больших налогов — экономист Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Банки могут искусственно занизить доходы из-за больших налогов — экономист

У украинских банков есть инструменты, которые позволяют им на бумаге снизить свои доходы и могут ими воспользоваться из-за больших налогов.

Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал экономист и бывший заместитель председателя правления Национального банка Александр Савченко.

По новому закону банки вынуждены будут уплатить налог на прибыль в размере 50% от прибыли за год всей банковской системы. Такие налоги могут привести к тому, что финансовые учреждения будут искусственно занижать свои доходы и государство недополучит ожидаемые поступления.

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Как считает Савченко, одним из инструментов, которые могут позволить банкам занизить доходы, является создание резервов под активы (преимущественно под кредиты).

«Когда вы даете кредит, вы не на 100% уверены, что этот кредит вернут. Когда банки предоставляют кредит, они могут начислять резервы, которые минусуются из доходов. Я думаю, многие банки воспользуются этим инструментом и их общие доходы будут неожиданно меньше, чем мы ожидаем», — сказал экономист.

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Экс-замглавы правления НБУ прогнозирует, что такую ​​бизнес-стратегию банки заложат на следующий год.

Также Савченко говорит, что есть много инструментов, позволяющих выводить прибыль из банков. О таких инструментах знает Национальный банк, и именно поэтому, по мнению экономиста, регулятор выступал против введения налога на прибыль банковской системы в размере 50%. Если же они начнут выводить прибыль или списывать ее на расходы, то государство получит меньше денег, чем ожидало.

Кроме того, это приведет к удорожанию кредитов для населения, считает Александр Савченко.

Громадське радіо По материалам:

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