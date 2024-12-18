После подписания закона о повышении налогов закрылось рекордное количество ФЛП — Finance.ua
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После подписания закона о повышении налогов закрылось рекордное количество ФЛП

Личные финансы
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После подписания закона о повышении налогов закрылось рекордное количество ФЛП
После подписания закона о повышении налогов закрылось рекордное количество ФЛП
С момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 каждый день, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса.
Об этом пишет Опендатабот.
«22 521 ФЛП прекратили свою деятельность после подписания президентом закона о повышении налогов. В день подписания закона 2332 ФЛП решили закрыться, а в среднем, после начала действия закона количество закрытий достигало более 1000 ежедневно. Для сравнения, обычно в день закрываются около 700 предпринимателей», — говорится в сообщении.
После подписания закона о повышении налогов закрылось рекордное количество ФЛП
В общей сложности 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов.
«Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность», — отметили аналитики Опендатабот.

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Значительную роль во всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.
Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.
В Украине не утихают обсуждения меморандума, который подписали несколько крупнейших банков и к которому в перспективе планируют присоединиться другие участники финансового рынка. Изменения предусмотрены как для физических лиц, так и для предпринимателей. Причем для ФЛП нововведений больше. К физическим лицам-предпринимателям банки будут применять риск-ориентированный подход.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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