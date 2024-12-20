Налоговые каникулы: кто имеет на них право — Finance.ua

Налоговые каникулы: кто имеет на них право Сегодня 11:00

Налоговые каникулы: кто имеет на них право

Даже во время войны предприятия и ФЛПы в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов или получить на них скидку. Это можно сделать, если оформить налоговые каникулы. Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали , кто может получить их.

Как получить налоговые каникулы

Эксперты объяснили, что чаще всего каникулы применяются в период экономической стагнации с целью поддержки предприятий.

Оформление налоговых каникул определяется законодательством. Процедура включает в себя несколько этапов.

Подготовка документов:

Свидетельство об открытии предприятия или ФЛП;

Налоговое право на доходы;

Прочие документы, которые определены законодательством.

Обращение в государственный орган:

Заявление подается в налоговую инспекцию;

К заявлению прилагаются все предусмотренные документы.

Получение разрешения:

В случае положительного решения вопроса, налоговая предоставит разрешение или мотивированный отказ.

«Каникулы, как правило, касаются только отдельных налогов, например налога на прибыль, другие же взносы, например, единый социальный взнос, остаются», — говорится в сообщении.

Читайте также Лимиты на переводы: к чему готовиться ФЛПам

Может ли ФЛП получить налоговые каникулы

Эксперты отметили, что налоговые каникулы могут существенно облегчить жизнь для ФЛП. В зависимости от того, на каком типе налогов ФЛП, условия могут отличаться.

Единый налог:

Как правило, налоговые каникулы касаются именно уплаты этого налога. ФЛП первой или второй группы могут воспользоваться налоговыми каникулами, когда они не ведут деятельность, например, взяли отпуск.

Общая система налогообложения:

Для этой группы предпринимателей налоговые каникулы могут включать в себя полную или частичную скидку на налог с доходов. Для предпринимателей этой группы получение льготы требует детального подтверждения.

Ограничения:

Применение налоговых каникул не освобождает от уплаты обязательных платежей.

Возможно, придется подтвердить снижение дохода или прекращение деятельности.

Следует помнить, что ввод каникул не означает автоматической отмены налогов. Предприниматель должен оформить право и соблюдать правила.

Читайте также Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов

По словам экспертов, если у ФЛП работают наемные работники, следует учесть следующие аспекты:

Уплата ЕСВ — даже во время каникул предприниматель должен платить ЕСВ. За неуплату этого взноса в отношении предпринимателя могут быть применены штрафные санкции.

Выплата заработной платы — если есть наемные работники, ФЛП обязан в полном объеме платить зарплату, а также налоги и сборы за наемных работников.

Сокращение работников — во время налоговых каникул разрешается сокращать работников в случае соблюдения норм законодательства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.