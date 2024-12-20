Налоговые каникулы: кто имеет на них право — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговые каникулы: кто имеет на них право

84
Налоговые каникулы: кто имеет на них право
Налоговые каникулы: кто имеет на них право
Даже во время войны предприятия и ФЛПы в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов или получить на них скидку. Это можно сделать, если оформить налоговые каникулы. Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали, кто может получить их.

Как получить налоговые каникулы

Эксперты объяснили, что чаще всего каникулы применяются в период экономической стагнации с целью поддержки предприятий.
Оформление налоговых каникул определяется законодательством. Процедура включает в себя несколько этапов.
Подготовка документов:
  • Свидетельство об открытии предприятия или ФЛП;
  • Налоговое право на доходы;
  • Прочие документы, которые определены законодательством.
Обращение в государственный орган:
  • Заявление подается в налоговую инспекцию;
  • К заявлению прилагаются все предусмотренные документы.
Получение разрешения:
  • В случае положительного решения вопроса, налоговая предоставит разрешение или мотивированный отказ.
«Каникулы, как правило, касаются только отдельных налогов, например налога на прибыль, другие же взносы, например, единый социальный взнос, остаются», — говорится в сообщении.
Читайте также

Может ли ФЛП получить налоговые каникулы

Эксперты отметили, что налоговые каникулы могут существенно облегчить жизнь для ФЛП. В зависимости от того, на каком типе налогов ФЛП, условия могут отличаться.
Единый налог:
  • Как правило, налоговые каникулы касаются именно уплаты этого налога. ФЛП первой или второй группы могут воспользоваться налоговыми каникулами, когда они не ведут деятельность, например, взяли отпуск.
Общая система налогообложения:
  • Для этой группы предпринимателей налоговые каникулы могут включать в себя полную или частичную скидку на налог с доходов. Для предпринимателей этой группы получение льготы требует детального подтверждения.
Ограничения:
  • Применение налоговых каникул не освобождает от уплаты обязательных платежей.
  • Возможно, придется подтвердить снижение дохода или прекращение деятельности.
Следует помнить, что ввод каникул не означает автоматической отмены налогов. Предприниматель должен оформить право и соблюдать правила.
Читайте также
По словам экспертов, если у ФЛП работают наемные работники, следует учесть следующие аспекты:
  • Уплата ЕСВ — даже во время каникул предприниматель должен платить ЕСВ. За неуплату этого взноса в отношении предпринимателя могут быть применены штрафные санкции.
  • Выплата заработной платы — если есть наемные работники, ФЛП обязан в полном объеме платить зарплату, а также налоги и сборы за наемных работников.
  • Сокращение работников — во время налоговых каникул разрешается сокращать работников в случае соблюдения норм законодательства.
По материалам:
zn.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.