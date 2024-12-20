Налоговые каникулы: кто имеет на них право — Finance.ua

Налоговые каникулы: кто имеет на них право
Даже во время войны предприятия и ФЛПы в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов или получить на них скидку. Это можно сделать, если оформить налоговые каникулы. Специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры» рассказали, кто может получить их.
Как получить налоговые каникулы
Эксперты объяснили, что чаще всего каникулы применяются в период экономической стагнации с целью поддержки предприятий.
Оформление налоговых каникул определяется законодательством. Процедура включает в себя несколько этапов.
Подготовка документов:
- Свидетельство об открытии предприятия или ФЛП;
- Налоговое право на доходы;
- Прочие документы, которые определены законодательством.
Обращение в государственный орган:
- Заявление подается в налоговую инспекцию;
- К заявлению прилагаются все предусмотренные документы.
Получение разрешения:
- В случае положительного решения вопроса, налоговая предоставит разрешение или мотивированный отказ.
«Каникулы, как правило, касаются только отдельных налогов, например налога на прибыль, другие же взносы, например, единый социальный взнос, остаются», — говорится в сообщении.
Читайте также
Может ли ФЛП получить налоговые каникулы
Эксперты отметили, что налоговые каникулы могут существенно облегчить жизнь для ФЛП. В зависимости от того, на каком типе налогов ФЛП, условия могут отличаться.
Единый налог:
- Как правило, налоговые каникулы касаются именно уплаты этого налога. ФЛП первой или второй группы могут воспользоваться налоговыми каникулами, когда они не ведут деятельность, например, взяли отпуск.
Общая система налогообложения:
- Для этой группы предпринимателей налоговые каникулы могут включать в себя полную или частичную скидку на налог с доходов. Для предпринимателей этой группы получение льготы требует детального подтверждения.
Ограничения:
- Применение налоговых каникул не освобождает от уплаты обязательных платежей.
- Возможно, придется подтвердить снижение дохода или прекращение деятельности.
Следует помнить, что ввод каникул не означает автоматической отмены налогов. Предприниматель должен оформить право и соблюдать правила.
По словам экспертов, если у ФЛП работают наемные работники, следует учесть следующие аспекты:
- Уплата ЕСВ — даже во время каникул предприниматель должен платить ЕСВ. За неуплату этого взноса в отношении предпринимателя могут быть применены штрафные санкции.
- Выплата заработной платы — если есть наемные работники, ФЛП обязан в полном объеме платить зарплату, а также налоги и сборы за наемных работников.
- Сокращение работников — во время налоговых каникул разрешается сокращать работников в случае соблюдения норм законодательства.
Поделиться новостью