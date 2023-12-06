Зеленский подписал законопроект о налогообложении банков — Finance.ua

Зеленский подписал законопроект о налогообложении банков
Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря подписал законопроект № 9656-д, которым меняется налогообложение банков, что должно обеспечить дополнительные поступления в госбюджет — до 25 млрд в год.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Инициатором закона был председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Проект закона обсуждали с лета, чтобы дополнительно облагать налогом банки, которые в условиях высоких процентных ставок получили сверхприбыли.
В первом чтении документ был принят 19 октября. После этого законопроект несколько доработали. 21 ноября он был принят во втором чтении и в целом. Изменения, как писал Гетманцев, были следующие:
- налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
- с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.
Такие нововведения, как отмечали в Верховной Раде, обеспечат дополнительные поступления в бюджет примерно в 24−25 млрд грн за 2023 год — для финансирования военных расходов включительно.
Также законопроект регулирует администрирование налога на прибыль. А еще этим законом продлевается срок действия льготы по беспошлинному ввозу дронов и их запчастей в Украину.
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