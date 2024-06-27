Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному — Finance.ua

Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному Сегодня 13:02 — Личные финансы

Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон № 5705 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте».

Этот закон предусматривает введение электронного билета наряду с бумажным. Закон касается как перевозок автомобильным транспортом, например автобусом, так и городским электрическим транспортом, то есть трамваем и троллейбусом.

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По закону электронный билет становится официальным документом для перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, целью закона является создание условий для надлежащей работы автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте.

В то же время разработчики законопроекта считают, что органы местного самоуправления могут не захотеть внедрять автоматизированную систему учета оплаты проезда из-за необходимых затрат на приобретение серверного оборудования и создания программного обеспечения для этого.

Учитывая это, местным властям по их обращению могут предоставить доступ к такому сервису (программному обеспечению) на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua

theБабель По материалам:

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