Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному — Finance.ua
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Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному

Личные финансы
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Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному
Зеленский подписал закон, приравнивающий электронный проездной билет к бумажному
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон № 5705 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте».
Этот закон предусматривает введение электронного билета наряду с бумажным. Закон касается как перевозок автомобильным транспортом, например автобусом, так и городским электрическим транспортом, то есть трамваем и троллейбусом.
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По закону электронный билет становится официальным документом для перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, целью закона является создание условий для надлежащей работы автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте.
В то же время разработчики законопроекта считают, что органы местного самоуправления могут не захотеть внедрять автоматизированную систему учета оплаты проезда из-за необходимых затрат на приобретение серверного оборудования и создания программного обеспечения для этого.
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Учитывая это, местным властям по их обращению могут предоставить доступ к такому сервису (программному обеспечению) на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.
По материалам:
theБабель
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