Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект № 10 038 возвращен с подписью президента 18 октября.
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Парламент принял его во втором чтении 6 октября. Закон предусматривает увеличение расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн преимущественно за счет дополнительных заимствований. В том числе на нужды обороны направят 303 млрд грн.
В частности, расходы увеличиваются на:
  • Минобороны — на 211 млрд грн;
  • МВД — на 79 млрд грн:
  • Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;
  • Минстратегпром — на 4,3 млрд грн;
  • СБУ — на 4,2 млрд грн;
  • ГУР — на 2,5 млрд грн;
  • МИД — на 1,3 млрд грн;
  • Минобразования — на 572 млн грн;
  • Госспецсвязи — на 570 млн грн;
  • Службу внешней разведки — на 500 млн грн;
  • Управление госохраны — на 230,5 млн грн;
  • Минэнерго — на 350 млн грн;
  • Бюро экономической безопасности — на 253,5 млн грн.
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Минфин, представляя этот законопроект, указывал источниками финансирования дополнительных расходов увеличение внешних заимствований на 207,6 млрд грн (поддержка США в объеме $3,3 млрд) и внутренних — на 91,2 млрд гривен. Однако США еще не приняли решение о выделении $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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