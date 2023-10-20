Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект № 10 038 возвращен с подписью президента 18 октября.

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Парламент принял его во втором чтении 6 октября. Закон предусматривает увеличение расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн преимущественно за счет дополнительных заимствований. В том числе на нужды обороны направят 303 млрд грн.

В частности, расходы увеличиваются на:

Минобороны — на 211 млрд грн;

МВД — на 79 млрд грн:

Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;

Минстратегпром — на 4,3 млрд грн;

СБУ — на 4,2 млрд грн;

ГУР — на 2,5 млрд грн;

МИД — на 1,3 млрд грн;

Минобразования — на 572 млн грн;

Госспецсвязи — на 570 млн грн;

Службу внешней разведки — на 500 млн грн;

Управление госохраны — на 230,5 млн грн;

Минэнерго — на 350 млн грн;

Бюро экономической безопасности — на 253,5 млн грн.

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Минфин, представляя этот законопроект, указывал источниками финансирования дополнительных расходов увеличение внешних заимствований на 207,6 млрд грн (поддержка США в объеме $3,3 млрд) и внутренних — на 91,2 млрд гривен. Однако США еще не приняли решение о выделении $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета в этом году.

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Фінансовий клуб По материалам:

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