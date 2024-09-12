Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 391, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной рады.

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21 августа парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о расширении круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.

В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований для увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

С тех пор дополнительным основанием для увольнения с военной службы является то, что близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра — погибли или пропали без вести после полномасштабного вторжения россии.

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