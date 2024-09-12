Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести
Зеленский подписал закон об отсрочке тем, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 391, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.
Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной рады.
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21 августа парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о расширении круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.
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В июле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований для увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.
С тех пор дополнительным основанием для увольнения с военной службы является то, что близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра — погибли или пропали без вести после полномасштабного вторжения россии.
По материалам:
suspilne.media
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