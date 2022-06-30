Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

Как отметил депутат, закон «с 1 июля вступает в силу в полном объеме».

Возврат налогов и пошлин

Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7418 21 июня.

Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Аргументы правительства

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, в настоящее время было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, то есть около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль. К 1 июля в общей сложности без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей.

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Кроме того, льготы закона лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФЛП.

Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть налоги на импорт.

Позиция НБУ

В НБУ считают, что возобновление таможенных пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возврату способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее возобновление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок и на международные резервы Украины.

Кроме того, возрастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.

В НБУ считают, что закон о возобновлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, действующего с начала российского вторжения.

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