Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами
Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе речь идет о ввозе автомобилей гражданами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как отметил депутат, закон «с 1 июля вступает в силу в полном объеме».

Возврат налогов и пошлин

Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7418 21 июня.
Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:
  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;
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Вместе с тем документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Аргументы правительства

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, в настоящее время было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, то есть около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль. К 1 июля в общей сложности без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей.
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Кроме того, льготы закона лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФЛП.
Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть налоги на импорт.

Позиция НБУ

В НБУ считают, что возобновление таможенных пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возврату способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее возобновление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок и на международные резервы Украины.
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Кроме того, возрастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.
В НБУ считают, что закон о возобновлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, действующего с начала российского вторжения.

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По материалам:
РБК-Україна
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