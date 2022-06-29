Раде предлагают оставить нулевую растаможку авто для участников боевых действий и гражданских, потерявших авто из-за войны — Finance.ua
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Раде предлагают оставить нулевую растаможку авто для участников боевых действий и гражданских, потерявших авто из-за войны

Казна и Политика
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Раде предлагают оставить нулевую растаможку авто для участников боевых действий и гражданских, потерявших авто из-за войны
Раде предлагают оставить нулевую растаможку авто для участников боевых действий и гражданских, потерявших авто из-за войны
Группа народных депутатов преимущественно из фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7499 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении операций по ввозу транспортных средств участниками боевых действий и другими категориями лиц, которым предлагается ограничить возможность нулевого растаможивания авто.
Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента, однако, как написал на странице в Facebook один из его авторов, нардеп Игорь Фрис, законопроектом предлагается разрешить нулевое растаможивание одного легкового авто (без права продаж и передачи по генеральной доверенности на три года) для участников боевых действий, гражданских, авто которых уничтожено в результате войны
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По его словам, документы, которыми необходимо будет подтвердить уничтожение автомобиля, будет устанавливать Кабинет Министров.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий, среди прочего, отмену нулевого растаможивания авто для подавляющего большинства граждан. На льготных условиях с 1 июля можно ввести только автомобили на нужды армии. Принятый документ уже подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля;
  • вместе с тем документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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