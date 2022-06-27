Сколько получит украинский бюджет после отмены бесплатной растаможки — Finance.ua

Сколько получит украинский бюджет после отмены бесплатной растаможки Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Сколько получит украинский бюджет после отмены бесплатной растаможки

Бюджет Украины дополнительно получит около 5 млрд грн за счет отмены бесплатной растаможки авто, ввезенных из-за границы. Кроме того, в этой цифре также учитывается налогообложение ряда других импортных товаров.

Об этом рассказал первый заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Александр Шуцкий в интервью сайту Обозреватель.

«Это примерно, думаю, мы начнем получать в бюджет от 4 до 5 млрд грн. Это дополнительно, если не учитывать, что у нас есть 9-12 млрд по другим платежам. Плюс будем получать еще от 4 до 5 млрд грн от транспортировки товаров», — говорит Шуцкий.

Напомним, в Украину ввезли почти 200 тыс. авто «еврономеров» за период, когда за растаможку авто не нужно было платить налоги и взносы в бюджет. Это привело к выводу из страны огромного количества валюты, кроме того, увидевшие объемы европейцы сократили масштабы гуманитарной помощи.

Напомним, в Украине с 1 июля вернут НДС и пошлины на импортные товары. Нововведение коснется в частности «еврономеров».

Этот же законопроект предусматривает и возврат НДС для импортных товаров. Исключением, наверное, останется автомобильное топливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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