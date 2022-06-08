Топ-10 самых популярных «еврономеров», ввозенных под «нулевую» растаможку (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 самых популярных «еврономеров», ввозенных под «нулевую» растаможку (инфографика)

В период с 9 апреля по 6 июня украинцы купили 140 310 автомобилей.

Такие данные в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, на процедуре растаможки украинцы сумели сэкономить 15,4 млрд грн. Нардеп также отметил, что темпы ввоза в день в июне стали падать.

Приблизительно ежедневно едет уже 2,6 тыс. авто, хотя раньше этот показатель составлял 4-5 тысяч.

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Что касается таможен, то больше всего заехало через Волынскую таможню — около 36 тысяч автомобилей. Средний возраст импортированных с апреля по май машин с пробегом составляет 14 лет.

Напомним, всего с начала 2022 года украинскую регистрацию получили более 180 тысяч подержанных легковых автомобилей.

Справка Finance.ua:

за два года оформлено 4,2 миллиона постановлений о нарушении правил дорожного движения, зафиксированных камерами. Даже сейчас в условиях войны система автофиксации продолжает работу;

с 16 мая в Украине возобновили работу камеры фиксации нарушений ПДД.



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