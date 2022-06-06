800 млн гривен штрафов и меньше ДТП: результаты работы камер автофиксации за 2 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

800 млн гривен штрафов и меньше ДТП: результаты работы камер автофиксации за 2 года

Сегодня 17:01Технологии&Авто
52
За два года оформлено 4,2 миллиона постановлений о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами. Даже сейчас в условиях войны система автофиксации продолжает работу.
Камеры автоматической фотовидеофиксации в Украине контролируют соблюдение ПДД уже два года. Итоги работы системы за этот период подвел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Читайте также
По его словам, за 2 года установили 270 стационарных комплексов автофиксации в 25 городах и 16 областях Украины. Также на дороги вывели четыре скрытых «фантомных» патруля. На данный момент, несмотря на войну, возобновили работу 128 камер в 10 регионах страны и 20 городах.
Сейчас полицейские камеры фиксируют превышение допустимой скорости и нарушение правил остановки и стоянки. В перспективе планируется, что они смогут также выявлять проезд на запрещающий сигнал светофора и движение по встречной полосе.
Патрульная полиция выписала 4,2 миллиона постановлений о нарушениях ПДД. Всего с 2020 года украинцы оплатили штрафов на сумму в 800 миллионов гривен.
Место для вашей рекламы
Однако основной целью системы автофиксации называют не пополнение бюджета, а снижение количества ДТП. Так, в Киеве и Киевской области в местах работы камер аварийность уменьшилась на 65%. Кроме того, в феврале нынешнего года впервые в истории Украины были отмечены два дня, когда на дорогах не погиб ни один человек.
«Автофиксация оказывает непосредственное влияние на снижение уровня аварийности, уменьшение тяжелых последствий ДТП и служит превенцией по недопущению нарушений ПДД на улично-дорожной сети. Запуск системы в 2020 году позволил сохранить жизнь и здоровье наших граждан и уменьшить риск травм и материального ущерба», — подчеркнул Алексей Белошицкий.

Справка Finance.ua:

  • С 16 мая в Украине возобновили работу камеры фиксации нарушений ПДД.

Зеленая карта на Finance.ua: купите онлайн, чтобы не переплачивать 🚙

По материалам: Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.