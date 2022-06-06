800 млн гривен штрафов и меньше ДТП: результаты работы камер автофиксации за 2 года — Finance.ua

800 млн гривен штрафов и меньше ДТП: результаты работы камер автофиксации за 2 года

За два года оформлено 4,2 миллиона постановлений о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами. Даже сейчас в условиях войны система автофиксации продолжает работу.

Камеры автоматической фотовидеофиксации в Украине контролируют соблюдение ПДД уже два года. Итоги работы системы за этот период подвел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, за 2 года установили 270 стационарных комплексов автофиксации в 25 городах и 16 областях Украины. Также на дороги вывели четыре скрытых «фантомных» патруля. На данный момент, несмотря на войну, возобновили работу 128 камер в 10 регионах страны и 20 городах.

Сейчас полицейские камеры фиксируют превышение допустимой скорости и нарушение правил остановки и стоянки. В перспективе планируется, что они смогут также выявлять проезд на запрещающий сигнал светофора и движение по встречной полосе.

Патрульная полиция выписала 4,2 миллиона постановлений о нарушениях ПДД. Всего с 2020 года украинцы оплатили штрафов на сумму в 800 миллионов гривен.

Однако основной целью системы автофиксации называют не пополнение бюджета, а снижение количества ДТП. Так, в Киеве и Киевской области в местах работы камер аварийность уменьшилась на 65%. Кроме того, в феврале нынешнего года впервые в истории Украины были отмечены два дня, когда на дорогах не погиб ни один человек.

«Автофиксация оказывает непосредственное влияние на снижение уровня аварийности, уменьшение тяжелых последствий ДТП и служит превенцией по недопущению нарушений ПДД на улично-дорожной сети. Запуск системы в 2020 году позволил сохранить жизнь и здоровье наших граждан и уменьшить риск травм и материального ущерба», — подчеркнул Алексей Белошицкий.

Справка Finance.ua:

С 16 мая в Украине возобновили работу камеры фиксации нарушений ПДД.

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