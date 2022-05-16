С 16 мая на дорогах снова заработают камеры автофиксации — Finance.ua

С 16 мая на дорогах снова заработают камеры автофиксации

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С 16 мая в Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба ведомства.

"Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы армией рф, — подчеркнул министр внутренних дел.

Также он отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии России, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например, патрулирование.

«Фиксация нарушений ПДД — это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан. А также — это один из показателей общей цивилизованности государства», — резюмировал глава МВД.

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