Украинским водителям дали советы на период «топливного кризиса» — Finance.ua

Украинским водителям дали советы на период «топливного кризиса»

Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Украине через полтора-два месяца снова вырастет спрос на топливо из-за начала сельскохозяйственных работ и уборки урожая.

Сейчас же водителям следует экономить топливо, заявил сайту « Сегодня » эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

«Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Пока не актуальны какие-то ненужные поездки. Следует „прикручивать“ хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или никуда не ехать», — отметил он.

Читайте также В Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива

Эксперт призвал передать больше топлива украинской армии, а также спасателям ГСЧС, критической инфраструктуре, медикам и транспорту для эвакуации населения.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива. Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.

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