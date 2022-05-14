Украинским водителям дали советы на период «топливного кризиса» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинским водителям дали советы на период «топливного кризиса»

Сегодня 20:01Личные финансы
56
В Украине через полтора-два месяца снова вырастет спрос на топливо из-за начала сельскохозяйственных работ и уборки урожая.
Сейчас же водителям следует экономить топливо, заявил сайту «Сегодня» эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
«Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Пока не актуальны какие-то ненужные поездки. Следует „прикручивать“ хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или никуда не ехать», — отметил он.
Читайте также
Эксперт призвал передать больше топлива украинской армии, а также спасателям ГСЧС, критической инфраструктуре, медикам и транспорту для эвакуации населения.
Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива. Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.