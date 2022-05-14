Украинским водителям дали советы на период «топливного кризиса» — Finance.ua

В Украине через полтора-два месяца снова вырастет спрос на топливо из-за начала сельскохозяйственных работ и уборки урожая.
Сейчас же водителям следует экономить топливо, заявил сайту «Сегодня» эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
«Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Пока не актуальны какие-то ненужные поездки. Следует „прикручивать“ хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или никуда не ехать», — отметил он.
Эксперт призвал передать больше топлива украинской армии, а также спасателям ГСЧС, критической инфраструктуре, медикам и транспорту для эвакуации населения.
Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива. Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.