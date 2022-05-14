В Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива — Finance.ua
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В Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива

Сегодня 12:02Энергетика
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Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.
Об этом во время заседания правительства сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«У нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней как минимум», — сказала она.
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Для решения этой проблемы Министерство экономики планирует существенно увеличить импорт нефтепродуктов. Для этого проведены переговоры со странами Евросоюза, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины, также планируется увеличить речные перевозки по Дунаю и есть договоренность с Венгрией об увеличении реверса трубопроводным транспортом — до 50 тыс. тонн в месяц. Также планируется запустить отдельную зеленую автополосу для нефтевозов из Польши.
Планируется, что в мае импорт нефтепродуктов по железной дороге увеличится до 180 тысяч тонн (в марте — 35 тыс. тонн), автомобильным транспортом — до не менее 85 тыс. тонн (в марте — 5 тыс. тонн).
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«Благодаря тем мерам, которые я перечислила, к концу месяца мы получим 350-360 тыс. тонн топлива с совершенно новых логистических маршрутов. То есть в мае мы увеличили ежесуточный объем импорта с 4 тыс. тонн до 11-12 тыс. тонн. Мы смотрим на данные ежесуточного потребления, которое сегодня составляет 13 тыс. тонн, что мы практически полностью объем импорта сможем направить на внутреннее потребление... По уточненному прогнозу, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Такой же объем импорта законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос — логистически завезти весь объем в Украину», — сказала Свириденко.

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По материалам: УНІАН
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