В Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, сколько в Украине осталось запасов бензина и дизтоплива

Сегодня 12:02 — Энергетика

Украина сегодня имеет запасов бензинов на пять дней, а по дизельному топливу этот показатель составляет три дня.

Об этом во время заседания правительства сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«У нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней как минимум», — сказала она.

Для решения этой проблемы Министерство экономики планирует существенно увеличить импорт нефтепродуктов. Для этого проведены переговоры со странами Евросоюза, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины, также планируется увеличить речные перевозки по Дунаю и есть договоренность с Венгрией об увеличении реверса трубопроводным транспортом — до 50 тыс. тонн в месяц. Также планируется запустить отдельную зеленую автополосу для нефтевозов из Польши.

Планируется, что в мае импорт нефтепродуктов по железной дороге увеличится до 180 тысяч тонн (в марте — 35 тыс. тонн), автомобильным транспортом — до не менее 85 тыс. тонн (в марте — 5 тыс. тонн).

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«Благодаря тем мерам, которые я перечислила, к концу месяца мы получим 350-360 тыс. тонн топлива с совершенно новых логистических маршрутов. То есть в мае мы увеличили ежесуточный объем импорта с 4 тыс. тонн до 11-12 тыс. тонн. Мы смотрим на данные ежесуточного потребления, которое сегодня составляет 13 тыс. тонн, что мы практически полностью объем импорта сможем направить на внутреннее потребление... По уточненному прогнозу, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензинов. Такой же объем импорта законтрактован украинскими сетями. Теперь главный вопрос — логистически завезти весь объем в Украину», — сказала Свириденко.

В Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС. В целях решения вопроса его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

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