Минэкономики оценивает потребность в бензине на май в 120 тыс. тонн — Finance.ua

Минэкономики оценивает потребность в бензине на май в 120 тыс. тонн

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Минэкономики оценивает потребность в бензине на май в 120 тыс. тонн

Министерство экономики оценивает потребность на май в бензине в 120 тыс. тонн, в дизтопливе — 254 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, в прошлом году Украина импортировала автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным транспортом 9,6 млн тонн горючего, или 82% от всего объема потребления топлива.

При этом с началом российского вторжения структура импорта радикально изменилась, так как морские поставки заблокированы агрессором, а через железнодорожный и трубопроводный транспорт большая часть горючего поставлялась из россии и беларуси.

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Таким образом, из всех доступных путей остался автомобильный, который до войны обеспечивал лишь 3% поставок.

«Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты поставки. В результате увеличили объемы автоперевозки горючего в мае по сравнению с мартом в 15 раз, железнодорожные и речные — в 5 раз», — цитируется в сообщении первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, этого увеличения пока недостаточно, так как в мае ожидается гораздо большее потребление.

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«При потребности бензина на май в объеме 120 тыс. тонн правительство может способствовать обеспечению его наличия на рынке. Однако идет работа над завозом запасов для операторов рынка. Относительно дизеля — его потребность на май составляет 254 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

По словам Свириденко, этот объем удастся обеспечить за счет максимальных объемов импорта, увеличив пропускную способность автомобильных переходов и железнодорожной перегрузки.

«В последний раз логистические проблемы такого масштаба наша страна решала в 1943-1944 годах. Работаем над узлами перегрузки на железной дороге; строим нестандартные логистические маршруты через порты Черного моря, Балтики и Адриатики», — отметила Свириденко.

По ее словам, Украина также получила положительные сигналы относительно технических возможностей по увеличению перевалки горючего через Польшу с 60 до 200 тыс. тонн в месяц.

Свириденко подчеркнула, что сегодня совокупные остатки операторов показали минимальный рост, таким образом, крупные сети АЗС смогли увеличить лимиты отпуска топлива в одни руки.

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