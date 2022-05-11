Бензин и дизель будут: в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов — Finance.ua
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Бензин и дизель будут: в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов

Сегодня 20:00Энергетика
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Дефицит бензина и дизельного топлива в Украине вскоре ликвидируют. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно разбомбить.
Об этом сообщается в заявлении, которое сделал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
«Сегодня объемы импорта уже фактически соответствуют темпу ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках... Бензин и дизель будут. И ситуация будет улучшаться каждый день», — сказал он.
По его словам, сегодня в страну въезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность наших граждан.
«Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить и обеспечит наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы вперед», — сказал Шурма.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит горючего на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети.
Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к удорожанию для потребителей.
Напомним, в Украине образовался дефицит горючего. Из-за нехватки крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

Дефицит горючего в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам: РБК-Україна
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