Министр экономики объяснила, как изменятся цены на горючее — Finance.ua

Цены на топливо, дефицит которого сейчас наблюдается в Украине, резко не изменятся, однако возможны корректировки из-за сложной логистики поставок.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, государство не намерено отказываться от регулирования цен на горючее. Свириденко добавляет, что важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — не только частных компаний, но и государством. Таким образом, в будущем можно будет избежать дефицита на рынке, говорит вице-премьер.
«Постараемся, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются», — отметила Свириденко.
По ее данным, в 2021 году Украина производила 18% топлива, остальное доставлялось из-за границы. После начала полномасштабной войны с россией основным источником поставок стал Евросоюз, однако из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ возник острый дефицит топлива.
В настоящее время, по ее словам, импорт топлива постепенно растет.