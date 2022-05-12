Министр экономики объяснила, как изменятся цены на горючее — Finance.ua
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Министр экономики объяснила, как изменятся цены на горючее

Сегодня 11:00Энергетика
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Цены на топливо, дефицит которого сейчас наблюдается в Украине, резко не изменятся, однако возможны корректировки из-за сложной логистики поставок.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, государство не намерено отказываться от регулирования цен на горючее. Свириденко добавляет, что важным моментом является заключение долгосрочных контрактов — не только частных компаний, но и государством. Таким образом, в будущем можно будет избежать дефицита на рынке, говорит вице-премьер.
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«Постараемся, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются», — отметила Свириденко.
По ее данным, в 2021 году Украина производила 18% топлива, остальное доставлялось из-за границы. После начала полномасштабной войны с россией основным источником поставок стал Евросоюз, однако из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ возник острый дефицит топлива.
В настоящее время, по ее словам, импорт топлива постепенно растет.
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«Я думаю, что с недели в неделю мы будем улучшать наши логистические пути и выравнивать ситуацию», — добавила министр экономики.

Справка Finance.ua:

  • Бензин и дизель будут: в Украине создадут стратегический запас нефтепродуктов. Кроме того, будет создан отдельный стратегический запас, который невозможно разбомбить.

Дефицит горючего в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам: УНІАН
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