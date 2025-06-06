Зеленский подписал закон об ограничении выплаты пенсий госпредателям — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об ограничении выплаты пенсий госпредателям

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Зеленский подписал закон об ограничении выплаты пенсий госпредателям
Зеленский подписал закон об ограничении выплаты пенсий госпредателям
Президент Украины подписал Закон об ограничении выплаты пенсий лицам, осужденным за преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.
Об этом свидетельствует карточка закона на сайте парламента.
Устанавливается, что пенсия осужденным за коллаборационизм выплачивается в размере, не превышающем размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.
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В частности, такие пенсии будут получать те, кто осужден и отбывает наказание за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В то же время такие выплаты будут получать лица, привлеченные к ответственности за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору, диверсию, шпионаж, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
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После отбывания наказания лица, получавшие специальные пенсии (в частности, государственные служащие, военнослужащие, работники прокуратуры и т. п.), теряют на них право.
По материалам:
Укрінформ
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