Зеленский подписал закон о сделках со следствием — Finance.ua

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Зеленский подписал закон о сделках со следствием

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о сделках со следствием
Зеленский подписал закон о сделках со следствием
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12 039 по совершенствованию регулирования сделок о признании виновности в производствах по коррупционным правонарушениям.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
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«Вчера направлен на подпись — сегодня уже законопроект о сделках со следствием подписан. Именно как и нужно было, 31 октября. Поэтому деньги по траншу на 4 млрд евро будут», — отметил он.

Что предусматривает закон

Закон вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение ущерба назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет.
При этом суд сможет определить как дополнительное наказание штраф:
  • за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ
  • за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн НМДГ.
  • за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн НМДГ
Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.
При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.
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Если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это некрупные схемы без соучастников, то уменьшенный срок сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Справка Finance.ua:

  • этот закон нужно было подписать до 31 октября, чтобы получить транш по программе Ukraine Facility Plan на 4 млрд евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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