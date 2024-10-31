Зеленский подписал закон о сделках со следствием — Finance.ua

Зеленский подписал закон о сделках со следствием Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о сделках со следствием

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12 039 по совершенствованию регулирования сделок о признании виновности в производствах по коррупционным правонарушениям.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

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«Вчера направлен на подпись — сегодня уже законопроект о сделках со следствием подписан. Именно как и нужно было, 31 октября. Поэтому деньги по траншу на 4 млрд евро будут», — отметил он.

Что предусматривает закон

Закон вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение ущерба назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет.

При этом суд сможет определить как дополнительное наказание штраф:



за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн НМДГ.

за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

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Если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это некрупные схемы без соучастников, то уменьшенный срок сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Справка Finance.ua:

этот закон нужно было подписать до 31 октября, чтобы получить транш по программе Ukraine Facility Plan на 4 млрд евро.

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