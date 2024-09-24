Зеленский подписал закон о передаче особо ценных земель для нужд обороны — Finance.ua

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Зеленский подписал закон о передаче особо ценных земель для нужд обороны

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о передаче особо ценных земель для нужд обороны
Зеленский подписал закон о передаче особо ценных земель для нужд обороны
Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября 2024 года подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизма обеспечения землями сил обороны» № 3948-IX от 4 сентября 2024 года.
Об этом информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
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Принятый акт создает правовые основы для упрощения процедуры изменения целевого назначения особо ценных земель и лесных участков для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законодательством Украины.
Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс Украины, законы Украины «Об Государственном земельном кадастре», «Об использовании земель обороны», которыми упрощается процедура изменения целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков с целью их использования для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных согласно законодательству Украины.
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При этом предусмотрено их освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного производства.
Во избежание коррупционных рисков, связанных с изменением целевого назначения земельных участков, отнесенных к землям обороны по упрощенной процедуре, закон запрещает:
  • дальнейшее изменение целевого назначения таких земельных участков;
  • строительство на таких земельных участках объектов социально-культурного назначения, жилья для военнослужащих и членов их семей, а также социального и доступного жилья.
По материалам:
Finance.ua
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