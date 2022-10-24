Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин
Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете женщин
Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 2664-ІХ «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (законопроект № 6482).
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.
Парламент поддержал документ 297 голосами 7 октября. До этого Министерство обороны Украины своим приказом в очередной раз перенесло сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года.
Согласно закону, украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, которая определена в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть поставлены на воинский учет военнообязанных. При этом женщина должна изъявить желание встать на учет.
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Но осталась норма о медицинских работниках. Закон предусматривает, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее учебное заведение и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет.
Приказ Минобороны не вносит изменения в законодательство, при этом норма об обязательной постановке женщин на воинский учет регулируется именно законом. Поэтому требовалось вносить соответствующие изменения в законодательство.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Согласно проекту № 8109, во время действия военного положения: призыв на срочную военную службу не проводится.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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