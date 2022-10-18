Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни — Finance.ua
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Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни

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Верховна Рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Законопроект, поданий президентом, в цілому підтримали 318 народних депутатів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Згідно з проектом № 8109, під час дії воєнного стану:
призов на строкову військову службу не проводиться;
призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
  • організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський скасував весінній та осінній призов на строкову військову службу. Водночас з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну Росії проти України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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