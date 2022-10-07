Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок — Finance.ua
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Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок

Казна та Політика
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Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок
Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок, novynarnia.com
Верховна Рада прийняла в цілому закон № 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок, за це рішення проголосувало 287 народних депутатів.
Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідно до положень закону «жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням».
У то же час в законі залишилась норма щодо військового обліку для медичних працівників.
Зокрема, «жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних».

Довідка Finance.ua:

  • раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік, ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей.
  • 7 вересня Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування на рік, до 1 жовтня 2023 року, взяття жінок на військовий облік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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